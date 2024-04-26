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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала ведёт переговоры с «Ромой»

26 Апреля 2024 • 15:34 Комментировать

Нападающий Пауло Дибала ведёт переговоры с «Ромой» о продлении контракта. Об этом в социальных сетях сообщает известный журналист Руди Галетти.

Действующий контракт Дибалы рассчитан до середины 2025 года. Интерес к 30-летнему аргентинцу проявляют «Барселона» и «Челси», но приоритетом для игрока является продолжение выступлений за «Рому».

В сезоне 2023/2024 Пауло Дибала провёл 34 официальных матча. В них чемпион мира записал на свой счёт пятнадцать голов и десять голевых передач на партнёров.

«Рома» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
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