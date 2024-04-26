«Барселона» по инициативе Хави усилила интерес к Кварацхелии

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия ближайшим летом может сменить клуб.

В услугах грузинского вингера заинтересована «Барселона». По данным La Gazzetta dello Sport, после решения Хави остаться на посту главного тренера каталонской команды, интерес «Барселоны» к Хвиче стал значительно выше – Хави лично заинтересован в грузинском футболисте.

Хвича, ранее выступавший за «Рубин», в текущем сезоне провёл за «Наполи» 41 матч во всех турнирах, забил 10 голов и сделал восемь голевых передач, его соглашение с неаполитанцами действует до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.