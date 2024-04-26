Гудмундссон интересен трём топ-клубам

Нападающий «Дженоа» Альберт Гудмундссон находится на радаре у трёх топ-клубов. По информации от журналиста Бена Джейкобса, в трансфере исландца заинтересованы две команды из Серии А и один клуб из Английской премьер-лиги.

В Италии футболист интересен туринскому «Ювентусу» и миланскому «Интеру», а на туманном Альбионе – лондонскому «Тоттенхэму». Сообщается, что на 26-летнем исландце висит ценник в размере 40 миллионов евро.

В этом розыгрыше итальянской Серии А Гудмундссон отметился 13 голами и 3 результативными передачами. Источник сообщает, что сам игрок хотел бы продолжить карьеру в АПЛ.