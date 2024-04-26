Названа возможная трансферная цель «Ливерпуля» при Слоте

Приход Арне Слота в «Ливерпуль» может повысить вероятность подписания клубом полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса.

По достоверным данным, именно Слот займёт пост рулевого мерсисайдцев после Юргена Клоппа. Как информирует инсайдер Николо Скира, наставник «Фейеноорда» высоко оценивает талант Копмейнерса ещё со времён совместной работы в АЗ. «Ливерпуль» проявлял интерес к хавбеку задолго до известий о назначении Слота, но теперь шансы на трансфер могут повыситься. Основным же претендентом на 26-летнюю звезду «Аталанты» пока остаётся «Ювентус», уже ведущий переговоры с агентом футболиста.

Стоимость Тёна Копмейнерса оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро. Цвета «Аталанты» игрок представляет с 2021 года.