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«Рома» и «Лацио» нацелились на игрока «Ливерпуля»

26 Апреля 2024 • 04:56 Комментировать
Вест Хэм
...
Ливерпуль
1 5.50 X 5.00 2 1.53
27.04 14:30

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип интересен «Роме» и «Лацио».

Текущий контракт камерунца с мерсисайдцами истекает по окончании сезона. Как сообщает TMW, «Рома» и «Лацио» хотели бы подписать 32-летнего футболиста на правах свободного агента. Сам Матип хотел бы попробовать силы в Италии. Переговоры с окружением центрбека должны пройти в ближайшее время.

Жоэль Матип выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. Игрок провёл в общей сложности 201 поединок за «красных», отметившись 11 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Опытный защитник не появляется на поле с декабря из-за разрыва крестообразной связки.

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