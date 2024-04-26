«Рома» и «Лацио» нацелились на игрока «Ливерпуля»

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип интересен «Роме» и «Лацио».

Текущий контракт камерунца с мерсисайдцами истекает по окончании сезона. Как сообщает TMW, «Рома» и «Лацио» хотели бы подписать 32-летнего футболиста на правах свободного агента. Сам Матип хотел бы попробовать силы в Италии. Переговоры с окружением центрбека должны пройти в ближайшее время.

Жоэль Матип выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. Игрок провёл в общей сложности 201 поединок за «красных», отметившись 11 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Опытный защитник не появляется на поле с декабря из-за разрыва крестообразной связки.