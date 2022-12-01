Мартино покинул пост тренера сборной Мексики

Уже второй тренер участника чемпионата мира в Катаре покинул свой пост по итогам турнира. Сборную Мексики оставил Херардо Мартино.

Свой уход с наставнического кресла аргентинский специалист подтвердил после вылета с группового этапа мундиаля. «Я ответственен за этот результат. Мой контракт закончился с финальным свистком», — заявил тренер после матча с Саудовской Аравией. Сообщается, что Мартино ещё до ЧМ-2022 оповестил мексиканскую федерацию футбола о желании покинуть пост по личным причинам.

Напомним, что последняя игра латиноамериканцев на турнире закончилась победой со счётом 2:1, однако из-за разницы мячей Мексика не смогла выйти в восьмой подряд плей-офф чемпионата мира, уступив путёвку в число 16 сильнейших Польше.