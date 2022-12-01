Мартино – о вылете сборной Мексики: «Турнир провален, беру вину на себя»

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино высказался о неудаче команды.

Мексиканцы впервые с 1978 года не сумели выйти из группы на чемпионате мира. В последнем туре команда обыграла Саудовскую Аравию (2:1), но осталась позади Польши из-за показателя разницы голов.

«Мы провалили этот турнир, и я беру на себя всю ответственность за этот разочаровывающий результат, – говорит Мартино, которого цитирует TMW. – Мы не смогли добиться превосходства в матче с Польшей, в поединке с Аргентиной нас не хватило на второй тайм, а сегодня мы полностью доминировали, но не сумели забить требуемое количество голов, зная результат параллельного матча», – сказал наставник мексиканцев.