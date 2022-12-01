Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Argentina Аргентина 6 Polsha Польша 4 Meksika Мексика 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3
Группа D
Franciya Франция 6 Tunis Тунис 4 Avstraliya Австралия 3 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тренер Саудовской Аравии Ренар: «Мексика была намного лучше, мы могли пропустить гораздо больше»

01 Декабря 2022 • 02:01 Комментировать
Саудовская Аравия
1:2
Мексика
окончен

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар признал, что его команда по всем статьям уступила Мексике.

Поединок заключительного тура группового этапа завершился со счётом 2:1 в пользу мексиканцев. Саудовская Аравия финишировала последней, набрав три очка, а Мексике не хватило забитых голов, чтобы обойти Польшу в борьбе за путёвку в 1/8 финала.

«Мы не проиграли крупно, но не смогли дать достойный бой сопернику. Мексика сыграла намного лучше нас. Нам не хватало четырёх травмированных игроков, но это футбол. Ещё раз отмечу, что Мексика провела отличный матч, показала очень интенсивную игру и должна была забивать больше голов. Итоговый счёт явно не отражает общую картину игры», – заявил в послематчевом интервью Ренар.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Мексики Сборная Саудовской Аравии Эрве Ренар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Мексика Мексика
1
2
7.00 4.00 1.55
Видео
Окончен
Польша Польша
Аргентина Аргентина
0
2
5.10 4.10 1.67
Видео
01.12.22 в 18:00
Канада Канада
Марокко Марокко
3.30 3.30 2.30
Видео
01.12.22 в 18:00
Хорватия Хорватия
Бельгия Бельгия
4.00 3.60 1.95
Видео
01.12.22 в 22:00
Коста-Рика Коста-Рика
Германия Германия
11.00 5.20 1.32
Видео
01.12.22 в 22:00
Япония Япония
Испания Испания
11.00 5.50 1.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Декабря
02:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Линекер: «Ускорение Месси уже не то, но наблюдать за ним вживую – невероятное удовольствие»
02:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лапорт объяснил, почему Испания должна рассматриваться как фаворит ЧМ-2022
02:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лосано: «Не ожидал, что Мексика не выйдет из группы»
02:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Пауль – о выходе Аргентины в 1/8 финала: «Показали, что у нас есть характер»
02:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер Саудовской Аравии Ренар: «Мексика была намного лучше, мы могли пропустить гораздо больше»
01:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мартино – о вылете сборной Мексики: «Турнир провален, беру вину на себя»
01:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер сборной Польши Михневич: «Сыграли плохо, но цель выполнена»
01:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скалони – о встрече с Австралией в 1/8 финала: «Мы уже прошли через Саудовскую Аравию»
01:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси: «Нельзя думать, что матч с Австралией будет простым»
01:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скалони – о победе над Польшей: «Я доволен игрой, нужно продолжать в том же духе»
01:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси прокомментировал нереализованный пенальти
00:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси побил ещё один рекорд Марадоны на ЧМ 1
00:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Луис Энрике: «Мы не уступим первое место ради избежания встречи с Бразилией»
00:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мексика не сумела выйти из группы на чемпионате мира впервые с 1978 года
00:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам рассказал, почему не выпустил Павара в двух последних матчах
Все новости
Рекомендуем