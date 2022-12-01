Тренер Саудовской Аравии Ренар: «Мексика была намного лучше, мы могли пропустить гораздо больше»

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар признал, что его команда по всем статьям уступила Мексике.

Поединок заключительного тура группового этапа завершился со счётом 2:1 в пользу мексиканцев. Саудовская Аравия финишировала последней, набрав три очка, а Мексике не хватило забитых голов, чтобы обойти Польшу в борьбе за путёвку в 1/8 финала.

«Мы не проиграли крупно, но не смогли дать достойный бой сопернику. Мексика сыграла намного лучше нас. Нам не хватало четырёх травмированных игроков, но это футбол. Ещё раз отмечу, что Мексика провела отличный матч, показала очень интенсивную игру и должна была забивать больше голов. Итоговый счёт явно не отражает общую картину игры», – заявил в послематчевом интервью Ренар.