Сборная Мексики дважды забила аравийцам, но пока вне плей-офф

В эти минуты проходят решающие матчи в группе С чемпионата мира. После ничейных безголевых первых таймов счет быстро обновился и тут, и там. В споре Саудовской Аравии и Мексики повели представители Северной Америки. На 48-й минуте был подан угловой, мяч оказался у ворот, и после рикошета Энри Мартин с метра переправил мяч в сетку.

Счет стал 1:0 в пользу сборной Мексики. На 53-й минуте мексиканцы увеличили свой перевес. Луис Чавес прямым ударом со штрафного поразил ворота противника - 2:0.

На данный момент Аргентина лидирует с 6 очками, у Польши и Мексики по 4 очка, но европейцы выше за счет лучшей разницы мячей, аравийцы последние.