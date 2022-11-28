Месси может поехать домой: что нужно Аргентине, чтобы избежать позора

В последний вечер осени на чемпионате мира пройдут заключительные матчи группового этапа в квартете С. Сборная Аргентины со звёздным Лионелем Месси ещё не обеспечила себе места в плей-офф, и ситуация у команды непростая. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает турнирные расклады.

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Польша 2 1 1 0 2 0 +2 4 2 Аргентина 2 1 0 1 3 2 +1 3 3 Саудовская Аравия 2 1 0 1 2 3 -1 3 4 Мексика 2 0 1 1 0 2 -2 0

Польша – Аргентина

Саудовская Аравия – Мексика

Равенство очков

Чтобы говорить предметно, для начала нужно заглянуть в регламент. На чемпионатах мира при равенстве очков команды первым делом сравниваются по общей разности голов. Дальше, если нужно, в ход идёт общее число забитых голов, а уже потом – личные встречи. Как видим, здесь совсем иной подход в сравнении с турнирами УЕФА, где очные игры превалируют над показателями голов.

Турнирные расклады

Перед заключительным туром сборная Польши лидирует в группе, но ей играть с Аргентиной, так что ситуация непростая. Если поляки выиграют, они, понятное дело, сохраняют за собой первое место. Если Польша сыграет вничью, то она точно выйдет в плей-офф – с первого или со второго места (в зависимости от результата параллельного матча).

Польская сборная может пробиться в плей-офф со второго места даже при поражении от Аргентины. Но тут всё будет зависеть не просто от результата параллельного матча, а от конкретных счетов. Если Польша проиграет в один, два или даже три мяча, то её наверняка (при разности в три гола нужно будет смотреть количество забитых) устроит ничья Мексики с Саудовской Аравией. А вот если Польша проиграет с разницей в четыре гола или крупнее, то при ничьей в параллельном матче Саудовская Аравия окажется выше.

При любом поражении от Аргентины Польше стоит опасаться победы Саудовской Аравии (тогда поляки вылетают точно) или победы Мексики (тогда поляки могут вылететь). Во втором случае всё будет зависеть от итоговой разности мячей, количества забитых и так далее. Если, например, Польша проиграет 0:2, а Мексика выиграет 2:0, то поляки и мексиканцы разыграют второе место по очкам фэйр-плей (у них будет одинаковая общая разность 2:2, а в очной встрече была ничья). Думаю, разобрались.

Проиграв в первом туре Саудовской Аравии, сборная Аргентины сразу поставила себя в сложное положение. Вылет после группового этапа станет для Лео Месси и компании позором. Но, к счастью, за счёт победы над Мексикой всё в руках «альбиселесте». Если Аргентина обыграет Польшу, то она точно выйдет в плей-офф. При этом победы аргентинцам может не хватить для первого места – их в теории сможет обойти Саудовская Аравия по голам или по памятной очной встрече.

Если Аргентина сыграет вничью с Польшей, то она останется на втором месте при двух раскладах: либо параллельный матч тоже завершится миром, либо Мексика обыграет Саудовскую Аравию, но не крупнее, чем с разницей в три гола (при разности в три гола нужно будет посмотреть на количество забитых).

При поражении сборная Аргентины точно не выйдет в плей-офф.

Сборная Саудовской Аравии выйдет в плей-офф, если обыграет Мексику. Если при этом Польша и Аргентина сыграют вничью, то аравийцы займут первое место. Также «орлы пустыни» могут занять первое место при своей победе и победе Аргентины, при которых показатели голов Саудовской Аравии будут либо лучше, либо идентичными (тогда аравийцы будут выше за счёт победы в очном матче).

Если Саудовская Аравия сыграет вничью с Мексикой, то для выхода в плей-офф ей нужна будет победа Польши над Аргентиной или победа Аргентины над Польшей с крупным счётом, при котором показатели голов у аравийцев будут лучше, чем у поляков.

Если сборная Саудовской Аравии проиграет, то в плей-офф её не будет.

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Сборная Мексики сохраняет шансы на выход в 1/8 финала чемпионата мира. Для начала «ацтекам» нужно обыграть Саудовскую Аравию, а затем посмотреть на результат параллельной игры. Мексиканцам там нужна будет либо просто победа Польши, либо ничья (в этом случае «ацтекам» нужна своя крупная победа, при которой показатели голов у них будут лучше, чем у аргентинцев), либо победа Аргентины (в этом случае «ацтекам» нужна такая своя победа и такое поражение поляков, при котором их показатели голов будут лучше; при идентичных показателях будут считаться очки фэйр-плей).

Подготовил Александр Тихий.