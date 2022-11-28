Очоа: «Для сборной Мексики ещё ничего не потеряно»

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа оптимистично настроен перед последним туром группового этапа.

Мексиканцы занимают последнюю строчку в своём квартете с одним набранным очком. В третьем туре команде необходимо обыграть сборную Саудовской Аравии, чтобы рассчитывать на выход в 1/8 финала.

«Нельзя сдаваться, нужно сражаться до конца. Наша мечта остаётся неизменной, пока есть шансы. Впереди ещё одна игра, которая может всё изменить, всё по-прежнему зависит от нас самих. Наша задача – верить в свои силы и продолжать борьбу», – написал в социальных сетях знаменитый страж ворот сборной Мексики.