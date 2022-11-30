Сёмин: На ЧМ-2022 меня удивили Испания и Саудовская Аравия

Российский тренер Юрий Сёмин рассказал, какие команды удивили его на чемпионате мира – 2022.

«Чемпионат мира в Катаре интересно смотреть. Уже есть сборные, которые произвели неожиданное впечатление, удивили — Саудовская Аравия, Испания в какой-то степени», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, еще не все команды смогли продемонстрировать свой потенциал, но от этого только интереснее, вся борьба еще впереди.

29 ноября определились первые пары 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Нидерландов сыграет против США (3 декабря), а Англия встретится с Сенегалом (4 декабря).