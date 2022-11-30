Известны составы на матч Саудовской Аравии и Мексики

Эрве Ренар и Херардо Мартино объявили стартовые составы на поединок третьего тура катарского чемпионата мира между Саудовской Аравией и Мексикой.

Сборная Саудовской Аравии: аль-Овайс, аль-Тамбакти, аль-Амри, Абдулайи, аль-Ганам, аль-Хассан, Канно, Абдулхамид, аль-Бураикан, аль-Шехри, аль-Доссари.

Сборная Мексики: Очоа, Коласио, Монтес, Морено, Гальярдо, Альварес, Чавес, Лосано, Пинеда, Вега, Мартин.

Напомним, что стартовый свисток встречи на стадионе в Лусаиле назначен на 22:00 по московскому времени. Саудовская Аравия и Мексика перед последним туром занимают третье и четвёртое место в группе С, набрав три и одно очко соответственно.