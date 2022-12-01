Лосано: «Не ожидал, что Мексика не выйдет из группы»

Вингер сборной Мексики Ирвинг Лосано признался, что рассчитывал на другой результат.

Несмотря на победу над Саудовской Аравией (2:1) в заключительном туре, мексиканцы остались без путёвки в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре – дальше прошли сборные Аргентины и Польши.

«К сожалению, наших усилий не хватило для решения задачи, но таков футбол – мы должны были играть лучше. Мне очень трудно принять такой результат, и я не ожидал, что мы вот так покинем чемпионат мира. Я пытался сделать всё от себя зависящее в каждом матче, но всё сложилось так, как сложилось. Благодарю за поддержку свою семью и болельщиков», – сказал в послематчевом интервью TUDN Лосано.