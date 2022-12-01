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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Чудо-удар Чавеса позволил Мексике обыграть Саудовскую Аравию, но из группы не вышли обе сборные

01 Декабря 2022 • 00:00 Комментировать (1)
Саудовская Аравия
1:2
Мексика
окончен

Сборные Мексики и Саудовской Аравии сошлись в рамках группового турнира ЧМ-2022.

Протокол игры  
Саудовская Аравия1:2Мексика
  47'Мартин Энри (0:1)
  52'Чавес Луис (0:2)
(1:2) Аль-Доссари Салем90'  
Аль-Овайс МохаммедАль-Ганам Султан 88' (Бахебри Хаттан ( 88') Аль-Амри Абдулела  90'Аль-Тамбакти Хассан  52'Абдулайи Али 37' (Шарахили Рияд ( 37') Аль-Бураикан ФирасАль-Хассан Али  34' 46' (Маду Абдулла ( 46'  81') Абдулхамид СаудАль-Доссари СалемКанно МохамедАль-Шехри Салех  28'
Запасные: Асири ХаитхамОтайф АбдуллаАль-Акиди НавафАль-Абид НавафАль-Ями МохаммедАль-Давсари НассерАль-Наджи Сами
Очоа ГильермоСанчес Хорхе 88' (Фунес Рохелио ( 88') Монтес СесарМорено ЭкторГальярдо ХесусАльварес Эдсон  16' 88' (Альварес Кевин ( 88') Чавес ЛуисЛосано ИрвингПинеда Орбелин 77' (Хименес Рауль ( 77') Вега Эрнесто 46' (Антуна Уриэль ( 46') Мартин Энри 77' (Родригес Карлос ( 77')
Запасные: Ромо ЛуисАльварадо РобертоВаскес ХоанКота РодольфоГутьеррес ЭрикЭррера ЭкторГуардадо АндресАраухо НесторАртеага ХерардоТалавера Альфредо
30 ноября. Стадион "Стадион Лусаил".

 

Главный возмутитель спокойствия на ЧМ-2022 против главного аутсайдера группы С. Сборная Саудовской Аравии обыграла Аргентину, не совсем справедливо уступила в игре против Польши и на матч с Мексикой настраивалась максимально. Если аравийцы смотрятся неожиданно круто, то мексиканцы как раз удивляют со знаком минус. Две очень скучные игры выдали футболисты Мартино, пока так и не отличившись на этом чемпионате мира.

Будто желая загладить свою вину, матч против Саудовской Аравии Мексика начала очень бодро. Уже на третьей минут Лосано блеснул шикарной передачей, под небольшим углом выведя Вегу на рандеву с голкипером. Эрнесто однако Аль-Овайса переиграть не сумел, пробив аккурат в голкипера. Затем Вега ещё имел шанс после неудачной игры вратаря на выходе. Отскок прилетел точно к мексиканцу, бил он в касание, но был накрыт.

Саудовская Аравия в долгу не оставалась, на каждый укол отвечала. Если у Мексики чаще всего воротам угрожал Вега, то у саудитов за остроты отвечал Канно. То Мохамед примет мяч и пальнёт с угла штрафной площади чуть выше «девятки», то пробьёт со стандарта. Удар по статичному мячу у него тоже получился очень хорошим, вот только снова выше перекладины была задана траектория.

Игра совсем не была скучной, однако осталась безголевой в первом тайме. Всего три минуты понадобилось мексиканцам, чтобы исправить ситуацию во втором. Дальний удар Чавеса голкипер парировал, но тот же Луис прибежал подать корнер и вырезал мяч на Монтеса, тот скинул ко вратарской, откуда Мартин уже пробил точно – 0:1. А ещё через пять минут мексиканцы окончательно утвердились в своей победе. Теперь уже отличился сам Чавес.

Аль-Тамбукти завалил скоростного Мартина в 25 метрах от ворот, однако расстояние не смутило Чавеса, уже настроившего прицел. По какой-то сумасшедшей траектории мексиканец направил мяч в «девятку», выдав претендент на лучший гол ЧМ-2022. Разгорячилась Мексика, которой очень нужен был третий гол. И Лосано его даже забил, замкнув прострел Мартина. Вот только форвард находился в офсайде, поэтому мяч засчитан не был. Лосано не успокоился, шикарно пробил с дуги штрафной площади – Аль-Овайс вытянулся в струнку и спас саудитов.

Моменты мексиканцев продолжились и далее. Мартин в касание замыкал кросс Лосано с угла вратарской – выше ворот, затем Чавес выдумал ещё один шикарный удар – Аль-Овайс в прыжке достал мяч в углу. Просто россыпь загубленных моментов и ещё один отменённый гол - после паса Чавеса Антуна технично ускользнул от защитников и пробил точно дальний угол, но сделал всё это из офсайда. Так и не пропустила более Саудовская Аравия, а в компенсированное время ещё и забила для верности, утащив Мексику вместе с собой на вылет. Аль-Доссари получил пас от Аль-Бурикана, оказался с глазу на глаз с голкипером и аккуратно пробил в ближний угол, установив окончательный счёт - 1:2. По дополнительным показателям Польша отстояла второе место и на пару с Аргентиной прошла в плей-офф.

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Комментарии (1)
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White_Shark
01 Декабря 2022 в 00:30
Очень жаль Мексику, очень мне нравится эта команда, как и страна. Для меня один из лучших моментов - когда мы с ними в Лужах болели на матче с Германией в 2018. Очень они меня тогда впечатлили.
Но справедливости ради - эта команда заслужила то, что имеет в итоге на турнире сегодняшнем.
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