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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мартино не винит нападающих Мексики в отсутствии голов

29 Ноября 2022 • 19:57 Комментировать
Саудовская Аравия
...
Мексика
1 4.70 X 4.20 2 1.68
30.11 22:00

Сборная Мексики на этом чемпионате мира ещё ни разу не забила – матч с Польшей завершился со счётом 0:0, а Аргентине «ацтеки» проиграли с результатом 0:2.

Главный тренер мексиканской национальной команды Херардо Мартино дал комментарий насчёт отсутствия голов.

«Сейчас это серьёзно, потому что завтра нам нужно забивать обязательно. Но это проблема не только нападающих. Это касается всей команды, а не футболистов определённых позиций», - сказал Мартино на пресс-конференции.

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Мексики сыграет против Саудовской Аравии. Если «ацтеки» победят, у них будет шанс выйти в плей-офф – всё будет зависеть от результата параллельной игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Мексики Херардо Мартино
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ МЕКСИКА
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