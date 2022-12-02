Чемпионат мира - это сильнейшие, выходящие из-под контроля эмоции, о чем свидетельствует видео, появившееся в Сети. На нем запечатлена яростная реакция мексиканского болельщика на неудачу своей сборной, которая выиграла в своем последнем матче, но не смогла пройти дальше из-за не столь удачных дополнительных показателей по сравнению с польской сборной.

Сперва мужчина, рыдая, начал колошматить телевизор кулаками, но, не успокоившись на этом, взял нож и несколько раз вонзил его в экран большого плазменного телевизора. Пожелаем бедняге, чтобы в самое ближайшее время мексиканская команда порадовала его хоть какими-то успехами! А то так и до врачей недалеко...