Даса: «Больше всего удивила сборная Саудовской Аравии»

Защитник «Динамо» Эли Даса ответил на вопрос о том, какая сборная его удивила на чемпионате мира – 2022.

«Пока больше всего удивила сборная Саудовской Аравии. Они проделали отличную работу, приятно смотреть, как играет команда», — цитирует «РБ Спорт» слова Дасы.

Футболист считает, что в игре против Аргентины саудовцы сотворили чудо, если они смогут выйти в 1/8 финала, то это будет здорово.

Саудовская Аравия занимает третье место в группе C, имея в своем активе три набранных очка после двух матчей. В третьем туре саудовцы сыграют с Мексикой, встреча пройдет завтра, 30 ноября, начало — в 22:00 по мск.