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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Игроки сборной Мексики перед ЧМ-2022 написали письма сами себе

07 Декабря 2022 • 20:48 Комментировать
Саудовская Аравия
1:2
Мексика
окончен

Главный тренер национальной сборной Мексики Херардо Мартино наказал футболистам своей команды написать письма самим себе с поздравлениями. Об этом сообщает Record.

В мексиканские СМИ просочились такие письма полузащитника Эктора Эрреры и его коллеги по амплуа Андреса Гуардадо.

Эррера писал: «Много поздравлений, Эктор, за всю твою тяжёлую работу, ты сделал всё возможное… Ты должен гордиться».

Содержание письма Гуардадо таково: «Маленький Принц, я пишу это письмо, чтобы поздравить тебя с твоей самоотверженностью и профессионализмом на этом чемпионата мира. Никто лучше тебя не знает, чего стоит играть на чемпионате мира, и в твоём случае ты сыграешь на пятом мундиале и покинешь сборную, войдя в историю. Спасибо, что научил меня тому, что нет ничего невозможного».

Сообщается, что Мартино закладывал мотивационный смысл в данную затею.

Сборная Мексики по итогам группового этапа смогла занять только третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Мексики Херардо Мартино Чм-2022 Андрес Гуардадо Эктор Эррера
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