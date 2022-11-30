Уткин предрекает Мексике судьбу Дании

В среду вечером матчи третьего тура группового этапа чемпионата мира пройдут в группе С. Известный журналист Василий Уткин предрекает сборной Мексики провал.

«Кстати, мне кажется, Мексика закончит примерно как Дания. Впечатления от первых двух матчей этих команд у меня сходные, а третий для Дании эвон как закончился. Впрочем, мне всё равно», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Сборной Мексики для выхода в 1/8 финала чемпионата мира нужно обыграть Саудовскую Аравию и надеяться на благоприятный исход параллельного матча. В подобной ситуации в своём квартете находилась Дания. В итоге «алая гвардия» проиграла Австралии со счётом 0:1 и заняла последнее место в квартете.

Матч Саудовская Аравия – Мексика стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.