Болельщики сборной Мексики устроили обструкцию наставнику команды

Сборная Мексики не сумела пройти стадию группового раунда чемпионата мира в Катаре, что стало крайне неприятным сюрпризом для ее болельщиков - некоторым было очень сложно сдержать свои чувства. А то, что они не остыли, стало ясно после возвращения команды в Мексику - там Тата Мартино, наставнику сборной, устроили настоящую обструкцию.

«Ты вор», «Ты наш позор», «Шут» - вот такими возгласами встретила свою национальную команду собравшаяся в аэропорту команда. А по неофициальной информации, наставник мексиканской сборной даже успел схватиться за грудки и обменяться парой оплеух с прорвавшимся к нему фанатом.