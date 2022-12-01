Мексика не сумела выйти из группы на чемпионате мира впервые с 1978 года

Сборная Мексики прервала длительную серию выходов в 1/8 финала чемпионатов мира.

В последнем туре мексиканцы одолели сборную Саудовской Аравии (2:1), но этого оказалось недостаточно – второе место осталось за Польшей, в пользу которой сыграла лучшая разница голов (2:2 против 2:3). Таким образом, как отмечает Opta, Мексика не смогла преодолеть групповую стадию впервые за 44 года – с далёкого чемпионата мира – 1978.

Сборная Мексики финишировала третьей с четырьмя очками, опередив Саудовскую Аравию. Первыми стали аргентинцы, выигравшие два последних матча и набравшие в итоге шесть баллов.