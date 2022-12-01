Юран высказался о пенальти в ворота сборной Польши в матче с Аргентиной

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о назначенном пенальти в ворота сборной Польши в матче с Аргентиной. Встреча третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2022 завершилась победой аргентинцев со счетом 0:2.

«Был ли пенальти на Месси? На повторе видно, что Щесны не сыграл в мяч. Если бы он хотя бы пальцем до него дотянулся... А так получилось, что вратарь попал рукой в лицо Месси», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, у главного арбитра матча были все основания для назначения пенальти.

Напомним, Аргентина и Польша вышли из своей группы в плей-офф чемпионата мира, а Мексика и Саудовская Аравия отправились домой.