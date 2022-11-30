Иван Игнатьев рассказал, за кого болеет на чемпионате мира

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, какую команду поддерживает на чемпионате мира в Катаре.

23-летний футболист признался, что на мундиале болеет за сборную Аргентины исключительно по причине того, что в её составе выступает легендарный нападающий Лионель Месси. По мнению Игнатьева, южноамериканцам по силам выиграть турнир лишь за счёт дисциплины.

«Победить могут только за счёт дисциплины. По классу выделяются лишь некоторые: Месси, ди Мария и Мартинес. Но у других сборных тоже есть много высококлассных игроков», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

Напомним, что после двух туров группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины занимает вторую строчку в квартете C, отставая от лидирующей Польши на одно очко. Очное противостояние этих команд состоится сегодня, 30 ноября. Начало — в 22:00 по московскому времени.