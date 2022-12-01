Де Пауль – о выходе Аргентины в 1/8 финала: «Показали, что у нас есть характер»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль высказался после победы над Польшей (2:0).

Коллектив Лионеля Скалони добыл путёвку в плей-офф, финишировав на первом месте в группе с шестью очками. В 1/8 финала аргентинцы сыграют против Австралии.

«Мы показали, что у нас есть характер и индивидуальность. Мы стали первыми в группе и продемонстрировали хорошую игру – и к этому нельзя относиться как к должному. Я отдам все силы ради блага сборной Аргентины, моя самоотдача не может даже обсуждаться. Я никогда не перестану полностью выкладываться – таков мой настрой», – приводит слова хавбека пресс-служба сборной Аргентины.