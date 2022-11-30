Аргентина обошла Италию и расположилась на 3-м месте по количеству авторов голов на чемпионатах мира

Алексис Макаллистер отметился дебютным голом за национальную команду, пополнив богатый список голеодоров сборной Аргентины на чемпионатах мира.

Полузащитник английского «Брайтона» стал 61-м по счёту игроком, которому удалось хотя бы раз забить за сборную Аргентины в рамках мундиаля, докладывает Opta. Таким образом, аргентинцы превзошли по этому показателю Италию (60), пропускающую второй подряд турнир. Выше в данном рейтинге располагаются только футболисты сборных Бразилии (83) и Германии (77).

Гол Алексиса Макаллистера вывел Аргентину вперёд в матче с Польшей на 46-й минуте. Позднее южноамериканцы удвоили преимущество усилиями Хулиана Альвареса.