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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Аргентина обошла Италию и расположилась на 3-м месте по количеству авторов голов на чемпионатах мира

30 Ноября 2022 • 23:36 Комментировать
Польша
0:2
Аргентина
окончен

Алексис Макаллистер отметился дебютным голом за национальную команду, пополнив богатый список голеодоров сборной Аргентины на чемпионатах мира.

Полузащитник английского «Брайтона» стал 61-м по счёту игроком, которому удалось хотя бы раз забить за сборную Аргентины в рамках мундиаля, докладывает Opta. Таким образом, аргентинцы превзошли по этому показателю Италию (60), пропускающую второй подряд турнир. Выше в данном рейтинге располагаются только футболисты сборных Бразилии (83) и Германии (77).

Гол Алексиса Макаллистера вывел Аргентину вперёд в матче с Польшей на 46-й минуте. Позднее южноамериканцы удвоили преимущество усилиями Хулиана Альвареса.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Аргентины Чемпионат Мира Алексис Макаллистер
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