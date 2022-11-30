Месси устанавливает рекорд сборной Аргентины на чемпионате мира

Сборная Аргентины встречается со сборной Польши в рамках последнего тура группового раунда финальной части катарского чемпионата мира. Как выяснилось, это уже 22-й матч Лионеля Месси за сборную Аргентины на чемпионатах мира, что стало новым рекордом команды. Прежнее достижение принадлежало Диего Марадоне, который сыграл 21 матч за национальную команду в рамках чемпионатов мира.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Польши в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.