Фернандес – самый молодой среди аргентинцев автор ассиста на ЧМ после Месси образца 2006 года

Энцо Фернандес продолжает устанавливать современные рекорды сборной Аргентины.

Сегодня полузащитник «Бенфики» стал самым молодым с 2006 года игроком, вышедшим в старте в цветах аргентинцев на чемпионате мира, а уже по ходу матча против Польши обновил ещё один рекорд последних лет. На 67-й минуте Фернандес ассистировал Хулиану Альваресу, став самым молодым за 16 лет аргентинцем, отметившимся голевой передачей на чемпионате мира, сообщает Opta. На данный момент перспективному хавбеку 21 год и 317 дней.

В общей сложности на счету Энцо Фернандеса один гол и одна результативная передача в шести матчах за национальную команду.