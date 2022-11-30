Канчельскис объяснил, почему Аргентина обыграет Польшу

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Польши и Аргентины.

«Будет очень интересная игра, где, я думаю, победит сборная Аргентины. Они более мастеровитые и более опытные, чем поляки», — цитирует «Матч ТВ» слова Канчельскиса.

Встреча между Польшей и Аргентиной состоится сегодня, 30 ноября, начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией игры можно будет следить на портале LiveResult.

После двух туров чемпионата мира поляки лидируют в группе C, имея в активе 4 очка. На втором месте расположились аргентинцы (3 очка), далее идут национальные команды Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).