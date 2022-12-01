Газзаев: «Польша не заслуживает выхода в плей-офф»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о выходе сборной Польши в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«По игре, которую показала Польша, она не заслуживает выхода. Им повезло. Мексика показывала более содержательную игру. Из группы должны были выходить Аргентина и Мексика», - высказался эксперт.

Польша и Мексика набрали по четыре балла, но европейцы оказались выше благодаря лучшей разнице голов.

В 1/8 финала мундиаля поляки встретятся со сборной Франции. Поединок состоится в воскресенье, 4 декабря.