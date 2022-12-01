Месси побил ещё один рекорд Марадоны на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не отметился результативными действиями, но провёл впечатляющий матч против Польши.

Аргентинцы победили со счётом 2:0 и вышли в 1/8 финала чемпионата мира, а Месси упустил возможность записать своё имя на табло, не реализовав пенальти. При всём этом, по данным Opta, лидер «ПСЖ» стал самым возрастным футболистом, которому удалось 5+ раз обвести соперников и создать 5+ голевых моментов в одном матче чемпионата мира. Прежним рекордсменом был Диего Марадона, выдавший подобный перформанс на мундиале 1994 года.

По итогам группового этапа в активе Лионеля Месси два забитых мяча и одна результативная передача в трёх встречах.