Селюк сравнил игру Месси и Роналду на чемпионате мира – 2022

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о нападающих Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Месси забивает голы и не ставит себя выше остальных, старается играть на команду. Роналду же приехал за личными рекордами», — цитирует Селюка «Матч ТВ».

По словам менеджера, он хочет, чтобы чемпионат мира выиграл Месси, ведь это величайший игрок в истории футбола, а Роналду продолжает выпрашивать голы от касаний волос.

За два тура мундиаля 35-летний аргентинец забил два гола и сделал один ассист, а на счету Роналду один забитый мяч.

Отметим, что сборная Португалии уже гарантировала себе выход в плей-офф турнира, одержав две победы на групповом этапе.