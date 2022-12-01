Зелиньски: «Польша страдала на протяжении 90 минут матча с Аргентиной»

Полузащитник сборной Польши Пётр Зелиньски прокомментировал игру своей команды в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2022 против команды Аргентины. Поляки потерпели поражение со счетом 0:2.

«Мы страдали на протяжении 90 минут матча с Аргентиной. Это был очень тяжелый матч. В том, как мы сыграли, только наша вина. Но по итогу команда довольна тем, что имеет. Польша вышла в плей-офф – это прекрасное достижение для нас», - передает слова хавбека Przeglad Sportowy.

В раунде плей-офф чемпионата мира сборная Польши встретится с командой Франции. Напомним, что «трёхцветные» являются действующими обладателями кубка мира.