Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не планирует изменений в атаке.

Лаутаро Мартинес был заменён уже на 63-й минуте прошлого матча против Мексики, а Анхель ди Мария покинул поле на 69-й минуте. После завершения встречи возникли некоторые сомнения в готовности нападающего «Интера» к следующему поединку, однако тот с высокой вероятностью выйдет в старте в игре заключительного тура против Польши, докладывает TyC Sports со ссылкой на рулевого аргентинцев. То же самое касается и ди Марии, находящегося не в лучшей форме после недавней травмы.

Матч Аргентина – Польша состоится 30 ноября в 22:00 по московскому времени.