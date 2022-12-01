Крыховяк - о поражении Аргентине: «Провальный матч, мы страдали все 90 минут»

Хавбек сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал поражение от команды Аргентины в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира – 2022. Европейцы потерпели поражение со счетом 0:2, но смогли выйти в плей-офф за счет лучшей разницы мячей.

«Когда вы проводите провальный матч и страдаете все 90 минут, то остаетесь очень расстроенными после финального свистка. Но когда мы узнали, что выходим в 1/8 финала, то сильно обрадовались. Перед началом турнира было сложно прогнозировать это, ведь у нас в группе были Аргентина и Мексика», - цитирует полузащитника Lequipe.

В плей-офф мундиаля Польша сыграет против Франции.