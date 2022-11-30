Скалони - о возможной встрече Аргентины с Францией: «Сначала нужно выйти в плей-офф»

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони пообщался с представителями СМИ в преддверии матча с Польшей в третьем туре группового раунда чемпионата мира – 2022.

«Хотим ли мы избежать матча с Францией в 1/8 финала? Для начала нам нужно туда выйти, а затем будем рассуждать о соперниках. У нас нет недооценки участников ЧМ. Повторюсь, сначала нужно добыть путевку в плей-офф. Пока мы не знаем, с кем можем там сыграть», - передает слова специалиста Tyc Sports.

После двух туров Аргентина с тремя очками занимает второе место, а Польша (4) идет на первой строчке. Матч этих команд состоится сегодня, 30 ноября, начало запланировано в 22:00 мск.