Наставник сборной Аргентины высказался в преддверии матча с Польшей

Главный тренер национальной команды Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от предстоящего матча с Польшей.

Скалони сказал L’Equipe, что ему всегда хочется, чтобы предстоящий матч был самым важным для команды, ведь прошлое остается в прошлом, скоро предстоит игра, в которой будет разыграна путевка в плей-офф чемпионата мира.

Матч заключительного тура группового этапа мундиаля между сборными Польши и Аргентины состоится завтра, 30 ноября, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

После двух туров аргентинцы занимают второе место в квартете C, набрав три очка, а поляки лидируют, имея в активе четыре балла.