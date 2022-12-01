Григорян — о пенальти в ворота Польши: «Месси — красавец»

Известный тренер и эксперт Александр Григорян прокомментировал момент с назначением пенальти в ворота сборной Польши в матче с Аргентиной (0:2). В одном из эпизодов голкипер поляков Войцех Щесны попал рукой в лицо Лионелю Месси.

«Я за день до этого матча сказал, что Месси надо понять, что гений и злодейство — две вещи совместимые. И когда он нарисовал себе пенальти, страдая от неизлечимой боли, я сказал, что он красавец», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

По словам эксперта, он счастлив, что Месси настроен на достижение результата на этом турнире.

Сборная Аргентины выиграла свою группу и вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с Австралией.