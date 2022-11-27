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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Щесны: «Анализировать Месси сложнее, чем других пенальтистов»

27 Ноября 2022 • 11:41 Комментировать
Польша
...
Аргентина
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30.11 22:00

Вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щесны, отбивший пенальти в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира против Саудовской Аравии (2:0), рассказал, смог бы он отразить 11-метровый удар от лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

По словам 32-летнего голкипера, в «Ювентусе» был найден хороший метод для анализа пенальтистов из разных команд, однако предсказывать действия Месси гораздо сложнее.

«Он бьёт как по центру, так и по углам. Я буду готов, но надеюсь, что в наши ворота больше не назначат пенальти», — приводит слова Щесны La Repubblica.

Напомним, что матч Польша — Аргентина состоится 30 ноября. Начало — в 22:00 по московскому времени. На данный момент поляки опережают южноамериканскую сборную в турнирной таблице группы C на одно очко.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Польши Войцех Щесны
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