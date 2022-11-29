Михневич: «Матча один на один между Левандовски и Месси не будет - это не теннис»

Главный тренер национальной команды Польши Чеслав Михневич высказался о грядущем поединке со сборной Аргентины.

«Сейчас я знаю свой состав, но впереди у нас ещё одна тренировка. Весь мир ждёт поединка между Робертом Левандовски и Лионелем Месси. Они отличные игроки, но мы не говорим об этом, мы относимся к этому матчу как к противостоянию между Польшей и Аргентиной. Я не знаю, как сыграет Аргентина, это естественно. Никто из нас не знает. После матча с Саудовской Аравией произошло много изменений. Они хорошо сыграли против Мексики, и я думаю, что состав будет близок именно к этому поединку. Я доволен игрой моей команды в обороне в обеих наших играх. Очень важно не пропускать голы на турнирах. Видно, что команды стараются не рисковать. Матча один на один между Левандовски и Месси не будет - это не теннис. Каждому из них нужны хорошие игроки в команде. Никто не выигрывает чемпионат мира в одиночку», - приводит слова Михневича Meczyki.