Левандовски объяснил слёзы после гола в ворота Саудовской Аравии

Нападающий и капитан сборной Польши Роберт Левандовски после гола в ворота команды Саудовской Аравии не смог сдержать слёз, празднуя забитый мяч. Форвард рассказал об эмоциях после победы.

«Даже сложно описать, какие эмоции я испытывал во время исполнения гимна Польши перед матчем. После забитого мяча они вырвались наружу. Сбылись мои детские мечты, гол имел важное значение для команды», - цитирует ТАСС польского форварда.

Забитый в ворота саудовцев мяч стал для Левандовски первым на чемпионате мира в профессиональной карьере. А ещё гол стал 77-м для него в футболке сборной Польши.

Напомним, сегодня вечером сборная Польши обыграла в группе С команду Саудовской Аравии – 2:0. Голы на счету Петра Зелиньски и Роберта Левандовски. Теперь поляки до матча сборных Аргентины и Мексики возглавляют группу с четырьмя баллами в активе.