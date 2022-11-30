Кавазашвили — о Роналду и Месси: «Пускай зарабатывают»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о дальнейших карьерных перспективах Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Пускай зарабатывают. Они уже пожилые футболисты и сейчас проводят последний чемпионат мира в их богатой футбольной карьере», — приводит слова участника ЧМ-1970 издание «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, лиги Саудовской Аравии и США смогут позволить себе переход великих игроков для привлечения рекламы и молодых футболистов, поскольку дети пойдут в спортивные школы, увидев игру Роналду и Месси.

Напомним, что сегодня появилась информация о возможном переходе португальского нападающего в саудовский «Аль-Наср».