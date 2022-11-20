Хёйбьерг: «Неймар и Лионель Месси – игроки, которые набрали полный ход»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг спрогнозировал финалистов предстоящего чемпионата мира – 2022.

«Бразилия и Аргентина приезжают на чемпионат мира с огнём в глазах. У них, соответственно, есть Неймар и Лионель Месси – игроки, которые набрали полный ход. Также, может быть, там [в финале] будут голеадор из Польши Роберт Левандовски и Карим Бензема из Франции [интервью взято до информации о пропуске французом ЧМ], которые также могут попасть в заголовки. Но для меня фаворитами являются Аргентина и Бразилия», - приводит слова Хёйбьерга DR Sporten.

Сборные Аргентины и Польши сыграют в одной группе и сойдутся в очном противостоянии в матче третьего тура этой стадии. Из всех перечисленных сборных именно аргентинцы раньше других начнут своё выступление на турнире в Катаре.