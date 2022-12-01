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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

10 из 16: Австралия, Аргентина и Польша - новые участники плей-офф

01 Декабря 2022 • 00:04 Комментировать
Польша
0:2
Аргентина
окончен

В среду завершился групповой турнир чемпионата мира по футболу в двух квартетах, и определены очередные участники плей-офф.

К сборной Франции, заранее гарантировавшей себе выход из группы, присоединилась национальная команда Австралии. Европейцы заняли первое место.

Намного более драматично проходили матчи в группе С, где аргентинцы все же стали сильнейшей командой пульки, а вот команды Польши и Мексики на протяжении почти всего второго тайма боролись… за меньшее количество желтых карточек, так как все их показатели на чемпионате мира были равными, кроме этого. Польша здесь была фаворитом, поэтому мексиканцы рисковали, чтобы забить еще раз Саудовской Аравии и пропустили на последней минуте, что обернулось их вылетом. Из группы С вышли Аргентина и Польша.

Также после второго тура вышли из своих групп Бразилия и Португалия.

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