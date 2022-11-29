Скалони высказался о Левандовски

Наставник аргентинской национальной команды Лионель Скалони высказался о лидере сборной Польши Роберте Левандовски перед очной встречей.

«Левандовски — отличный футболист. Видеть его игру живьём — это привилегия и удовольствие», — приводит слова специалиста издание Mundo Deportivo. По его мнению, не нужно сравнивать форварда «Барселоны» с Лионелем Месси, отметив, что игрой Роберта нужно наслаждаться.

Напомним, что Польша и Аргентина оспорят путёвку в плей-офф катарского мундиаля завтра, 30 ноября. Стартовый свисток встречи на «Стадионе 974» назначен на 22:00 по московскому времени.