Месси признан лучшим игроком матча Аргентина – Мексика

Лионель Месси признан лучшим игроком матча сборных Аргентины и Мексики. Напомним, «альбиселесте» одержали важнейшую победу со счётом 2:0. И сохранили шансы на выход в плей-офф после сенсационного поражения от сборной Саудовской Аравии в первом туре.

Первый гол аргентинцев забил сам Лионель Месси. Дальним ударом он поразил ворота Гильермо Очоа на 64-й минуте встречи. А на 87-й минуте Месси поучаствовал в голе Энцо Фернандеса, отдав ему голевой пас.

Теперь сборная Аргентины занимает вторую строчку в группе С и сохраняет все шансы на выход в плей-офф. Решающий матч со сборной Польши – 30 ноября.