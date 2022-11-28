Песьяков рассказал, кто из вратарей на ЧМ его больше всех впечатлил

Голкипер сборной России и «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, игра каких вратарей на чемпионате мира его впечатлила больше всех.

«Из вратарей выделю Войцеха Щесны и Тибо Куртуа, он как всегда на уровне», - цитирует футболиста «РБ Спорт».

Напомним, в матче второго тура чемпионата мира в группе С сборная Польши обыграла команду Саудовской Аравии – 2:0. Щесны помог своей команде, отбив пенальти под занавес первого тайма. Тибо Куртуа не раз спас сборную Бельгии от пропущенных мячей в матчах со сборными Канады (1:0) и Марокко (0:2) в группе F.

Песьяков добавил, что поддерживает на турнире в Катаре сборную Сербии и лично Лионеля Месси.