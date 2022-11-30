Ширер: «Левандовски - гарантия голов»

Бывший английский бомбардир Алан Ширер высоко ценит польского форварда Роберта Левандовски, который в настоящий момент пытается помочь своей сборной пройти в плей-офф чемпионата мира - впервые с 1986 года.

- Левандовски - настоящая девятка. Он делает дело, он гарантирует голы. Его показатели просто кричат сами за себя. Сборная Польши в целом сильно уступает ему, партнеры не на уровне, но он все равно приносит голы, - цитирует слова Ширера BBC One.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Польши в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.