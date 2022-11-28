​«Прости нас»: Старое письмо Фернандеса Месси стало вирусным

Во втором матче на чемпионате мира сборная Аргентины обыграла Мексику со счётом 2:0. Автором второго гола «альбиселесте» стал Энцо Фернандес – он отличился после паса Лионеля Месси.

В сети стало вирусным давнее письмо, которое написал Энцо Фернандес в социальных сетях после того, как Лионель Месси в 2016 году на эмоциях заявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. В том письме Фернандес, которому было только 15 лет, умолял Лео пересмотреть своё решение.

Фернандес тогда писал, что от одного Месси футбольная Аргентина требует слишком многого.

«Лионель, пожалуйста, подумай о том, чтобы остаться. Останься и получай довольствие. В мире смехотворного давления важно извлекать из игры самое важное – удовольствие. Видеть, как ты играешь в бело-голубых цветах, - самая большая гордость. Играй в удовольствие, потому что тогда тебе весело, весело и нам. Спасибо и прости нас», - написал Фернандес в 2016 году, среди прочего.