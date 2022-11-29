Главный тренер сборной Польши: «Никто точно не знает, как остановить Месси»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич в преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира против Аргентины поделился мнением о лидере южноамериканской команды Лионеле Месси.

Специалист признался, что не имеет чёткого ответа на вопрос, как остановить Месси.

«Я думал о том, как остановиться Месси, 18 лет. За это время он забил более 800 мячей и сделал более 300 голевых передач. Так что однозначного ответа никто не знает», — цитирует Михневича «Матч ТВ».

Также, по мнению тренера, все в сборной Аргентины осознают значимость текущего мундиаля для Месси, поэтому они сделают всё для того, чтобы пройти в этом турнире как можно дальше.

Напомним, что матч Польша — Аргентина состоится завтра, 30 ноября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. На данный момент европейцы опережают южноамериканцев в турнирной таблице группы C на одно очко.